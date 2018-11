A Comissão Europeia lançou hoje a segunda edição do programa de InterRail para jovens de 18 anos que têm até dia 11 de dezembro para concorrerem a um passe de comboio para viajar pela Europa no verão.

As candidaturas estarão abertas a partir de hoje e até às 11:00 de Lisboa de 11 de dezembro e abrangem todos os jovens nascidos entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2000.

Os interessados podem candidatar-se através do Portal Europeu da Juventude e as viagens podem ser realizadas entre 15 de abril e 31 de outubro do próximo ano, com uma duração de entre um e 30 dias.

Este ano, na primeira edição do programa, um total de 15 mil jovens tiveram oportunidade de viajar pela Europa entre julho de outubro.

Cada Estado-membro recebeu um número de passes, calculado com base na percentagem da sua população em proporção ao total da UE.