"Propomos a isenção de testes relacionados com viagens ou quarentena para pessoas totalmente vacinadas ou recuperadas. Isto já acontece em muitos Estados-membros", afirmou o comissário da Justiça, Didier Reyners.

Bruxelas pediu ainda que a isenção seja alargada aos menores que viajem com pais vacinados e propõem a isenção de crianças com menos de seis anos a testes relacionados com viagens.

A Comissão pede também o fim das restrições a países com poucos casos registados - zonas verdes com menos de 25 casos por 100 mil habitantes - , no entanto, salienta que a decisão final será sempre dos governos dos respetivos países.

Em caso de viajantes ou turistas que viajem a partir de zonas amarelas ou vermelhas poderiam apresentar um certificado que comprove que já está vacinado ou que recuperou da doença.

Perante as novas variantes, Bruxelas propõe também a possibilidade de os países recuarem nas medidas.

"Isso permite aos Estados-membro reintroduzir as medidas também para pessoas já vacinadas ou recuperadas da infeção, caso a situação epidemiológica do país se agrave rapidamente", acrescenta Didier Reyners.

A partir de 1 de julho já estará também em vigor o novo certificado digital covid-19.