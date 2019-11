O Conselho de Administração do BEI vai discutir, na quinta-feira, uma proposta para deixar de financiar, progressivamente, projetos que incluam combustíveis fósseis, esperando que os Estados-membros deem ‘luz verde’ a tal medida, e vai ainda debater um aumento do apoio dado aos projetos de sustentabilidade ambiental.

“A Comissão saúda fortemente a intenção do BEI em aumentar as suas contribuições para a sustentabilidade ambiental com ações climáticas, num total alinhamento com o Acordo de Paris” de combate às alterações climáticas, declarou a porta voz do executivo comunitário, Mina Andreeva.

Questionada na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, a responsável saudou também a intenção do BEI em “aumentar significativamente o financiamento a projetos de eficiência energética, de descarbonização e de energias alternativas”.

Porém, Mina Andreeva escusou-se a comentar diretamente a proposta relacionada dos combustíveis fósseis: “Vamos aguardar pela decisão [do Conselho de Administração do BEI] e depois veremos se há alguma coisa a acrescentar”.