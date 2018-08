O Comando da Zona Marítima da Madeira retoma sábado as buscas para encontrar o turista checo que hoje desapareceu no mar de São Jorge, no norte da Madeira.

"As operações de buscas foram interrompidas ao pôr do sol, sendo retomadas aos primeiros alvores de amanhã [sábado] recorrendo aos meios náuticos presentes durante o dia de hoje e mais uma equipa do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima - Destacamento da Madeira", diz o Comando em comunicado.

As buscas com uma embarcação do SANAS, uma mota de água da Capitania do Funchal e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa foram infrutíferas para encontrar o turista checo que "escorregou na ponta de São Jorge, tendo depois sido arrastado pelo mar, tendo as pessoas presentes no local deixado de o avistar".