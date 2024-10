O homem, de 25 anos, caiu alegadamente ao mar quando praticava pesca lúdica, na tarde de sábado, na praia da Bordeira, em Aljezur, e, após dia e meio de buscas por mar, terra e ar, os trabalhos “foram interrompidas ao final da tarde de hoje sem que se tivesse encontrado a vítima”, reportou a AMN num comunicado.

Os trabalhos ao longo do dia, coordenados pelo capitão do Porto de Lagos, foram realizados com um dispositivo composto por tripulantes da estação salva-vidas de Sagres, por mar, enquanto por terra percorreram a costa elementos da capitania do porto e do comando-local da Polícia Marítima de Lagos, do projeto "SeaWatch" e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone, indicou a AMN.

“A participar nas buscas esteve também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, acrescentou.

Os trabalhos vão ser retomados na manhã de segunda-feira, adiantou a Autoridade Marítima Nacional, salientando que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima tem estado a prestar apoio à família do homem desaparecido.

As buscas tinham hoje sido reiniciadas pelas 07:30, por mar, terra e ar, com um meio aéreo da Força Aérea, tendo o perímetro sido “ajustado, face ao período de tempo decorrido” desde que foi dado o alerta da queda do pescador ao mar, no sábado, pelas 14:40, disse à agência Lusa o capitão do porto de Lagos, hoje de manhã.

“Amigos da vítima que se encontram no local vão ser integrados nas buscas por terra”, assinalou na mesma ocasião o capitão do porto.

O alerta foi recebido no sábado, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).