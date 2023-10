“A Guarda Costeira tem de estar preparada para combater as novas ameaças tais como a agressão aos sistemas vitais de segurança nacional, o tráfico de droga, o terrorismo, a proliferação de armas nucleares e a pirataria”, afirmou Janine Lélis, na cerimónia oficial do 30.º aniversário da Guarda Costeira, na ilha de São Vicente.

A governante realçou que a posição geográfica e estratégica de Cabo Verde faz do país um “parceiro fundamental” para a manutenção da paz, estabilidade e segurança na região e no oceano Atlântico.

São “desafios” que exigem “atenção e dedicação redobradas para garantir a segurança e a soberania do país”, referiu.

Também hoje, o Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, enalteceu, em comunicado, o papel da Guarda Costeira “para um Estado oceânico como Cabo Verde, no qual mais de 99% do seu território tem o selo marítimo, aliado às pretensões, legítimas, de extensão da sua plataforma continental para além das 200 milhas náuticas”.

“Impõe-se a edificação de instituições de segurança capazes de dar respostas adequadas aos desafios atuais e emergentes”, referiu o chefe de Estado.

Neste sentido, José Maria Neves enalteceu o anúncio feito pelo Governo de aquisição de uma aeronave, que deverá chegar a Cabo Verde no início do ano, para patrulhamento aéreo, transferências médicas urgentes e outras missões de interesse do Estado.

Apelou ainda a todos os esforços “para tornar operacionais os parcos meios navais” de que o país dispõe, “principalmente no caso do único meio naval com capacidade para operar em toda a extensão da Zona Económica Exclusiva (ZEE)” e zonas de busca no âmbito de acordos internacionais.

“Urge implementar o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Guarda Costeira, um instrumento de programação consensual no seio da corporação, que aponta os caminhos a seguir, no horizonte 2017-2027”, concluiu.

Durante as celebrações de hoje, o Governo atribuiu à Guarda Costeira a medalha de Estrela de Honra das Forças Armadas de primeira classe, distinguindo também militares, um grupo de entidades, empresas e cidadãos com diplomas de reconhecimento pelos serviços relevantes à instituição.