Um caça russo SU-25 caiu esta quinta-feira na região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, o que causou a morte do piloto, escreve a Reuters.

O avião caiu numa área desabitada e não há relatos de outros danos.

A causa do acidente ainda não é conhecida, mas informações preliminares apontam um “mau funcionamento técnico”, segundo a agência noticiosa TASS, que cita dados do Ministério da Defesa russo.

No Telegram, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, referiu que os serviços de emergência e os investigadores estavam no local do acidente, perto da cidade de Valyuki.