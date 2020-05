Segundo referiu, foi ainda estabelecido um canal de entrega direta a uma rede de mais de 40 mercearias de Lisboa, de modo a acompanhar a tendência de regresso às lojas e mercados de bairro.

Também está programada uma ação de distribuição de cerejas nas cantinas de hospitais nacionais, que decorrerá no dia 10 de junho e que abrangerá as três unidades de saúde da Beira Interior (Guarda, Covilhã e Castelo Branco) e sete hospitais apontados pela Direção Geral da Saúde como as unidades de primeira linha no combate à covid-19.

"Será uma forma de mantermos uma das nossas características ações de distribuição e de homenagearmos os profissionais que estão na primeira linha do combate", apontou o autarca deste município do distrito de Castelo Branco.

Outra das ações previstas é a realização de um leilão ‘online', que está marcado para sexta-feira e que marcará simbolicamente início da campanha deste ano.

Do programa consta ainda a iniciativa "#conversas com cerejas", em que personalidades que têm grande notoriedade e um elevado número de seguidores na rede social Instagram promovem conversas, cujo tema principal será a "Cereja do Fundão".

"São ações que podem ter o potencial de chegar a centenas de milhares de pessoas", apontou Paulo Fernandes.

Há ações marcadas com Filipa Gomes e Gisela João (20 de maio), com Ana Galvão, Joana Marques e Carla Rocha (21), com António Raminhos e Catarina Raminhos (22), e com Ana Bacalhau e Rita Redshoes (23).

Já nos dias 28 e 29 haverá um ‘livecooking online' com o chef Martinho Moniz.

Durante a conferência de imprensa, Paulo Fernandes manifestou igualmente a grande preocupação com as quebras que se vão registar este ano ao nível da produção devido a condições meteorológicas adversas e cuja estimativa atual aponta para uma perda de 70%.