"Sexta-feira, 25 de abril de 2025, às 20 horas [19 horas em Portugal], na Basílica de São Pedro, Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá ao rito de encerramento do féretro do Romano Pontífice Francisco, segundo as disposições do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 66-81)", informa o Vaticano.

Apenas alguns cardeais estarão presentes neste momento. A lista total pode ser consultada aqui.

No dia do funeral, sábado, 26 de abril de 2025, "no final da Missa Exequial, o féretro do Romano Pontífice Francisco será acompanhado até à Basílica Papal de Santa Maria Maior para a sua sepultura".

"Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá ao rito previsto no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 110-123)", é ainda explicado.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

Portugal decretou três dias de luto nacional, entre quinta-feira e sábado.