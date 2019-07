A candidatura “foi submetida na sexta-feira, dia 28 de junho, com o apoio prévio da Comissão Nacional da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)”, anunciou hoje Luísa Arroz, coordenadora do projeto que visa atribuir a Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, o título de “Cidade Criativa da Cerâmica”.

Elaborada no âmbito da Cátedra UNESCO em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), a candidatura prevê “a implementação de políticas culturais e de sustentabilidade alicerçadas nas artes e na cultura”, explicou a mesma responsável.

Entre as medidas previstas contam-se o desenvolvimento do “Observatório Living Cities”, um organismo dedicado à investigação em cidades cerâmicas, nas áreas da cultura e da sustentabilidade.

O projeto, candidato a financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, “inclui parcerias com países como Itália, Brasil e Alemanha”, onde, segundo Luísa Arroz, “os ceramistas das Caldas da Rainha poderão expor os seus trabalhos”.

A candidatura prevê ainda a criação de um polo cerâmico, dotado de oficinas com um forno comunitário, e onde será desenvolvido um catálogo de recurso ao nível da educação formal e informal na área, bem como a criação de uma estratégia de promoção dos produtos locais e de um programa de mobilidade de ceramistas.