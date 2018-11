As autoridades norte-americanas elevaram de 42 para 48 o número de mortos devido ao incêndio em Paradise, na Califórnia, que está a ser combatido por mais de cinco mil bombeiros e que já consumiu 505 quilómetros quadrados.

A informação foi avançada na terça-feira, após a descoberta de mais seis corpos. As autoridades adiantaram que o fogo que praticamente devastou a vila de Paradise destruiu mais de sete mil casas e obrigou à deslocação de 52 mil pessoas.

O número total de mortos em incêndios no estado da Califórnia aumentou para 50, um número que incluiu as duas vítimas fatais na cidade de Malibu.

O incêndio em Paradise é o mais mortífero na história da Califórnia, desde que existem registos.

Os incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do Estado da Califórnia e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.