“É uma intervenção muitíssimo necessária tendo em conta que se trata de uma estrada bastante turística, de entrada no nosso concelho, que conduz diretamente ao Luso Bussaco, a nossa zona mais turística”, justificou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a autarquia da Mealhada informou que a decisão para lançar a concurso a empreitada de reabilitação da antiga EN 235 foi tomada, por unanimidade, na última reunião do executivo municipal, que decorreu na manhã de segunda-feira.

“A empreitada visa a reabilitação de pavimentos, aquedutos e muros, incluindo reconstrução de muros, bem como a execução de sinalização horizontal e railes da estrada”, descreveu.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, esta estrada, que circunda a Serra do Bussaco, ligando o Luso aos limites do concelho de Penacova, “está atualmente bastante danificada em termos de piso, colocando questões relacionadas com a falta de segurança”. A obra, com um preço base de 565 mil euros, acrescidos de IVA, tem um prazo de execução de 180 dias.