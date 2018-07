Sabina Hernández solicitou em carta enviada ao ministério para a Transição Ecológica, em Madrid, e às autoridades regionais da Extremadura espanhola “um plano alternativo” para minorar as consequências do previsível encerramento da central nuclear.

A presidente da autarquia estima que os empregos diretos na central de Almaraz são mais de 800 pessoas, com 24 milhões de euros em salários, e os indiretos cerca de 2.900, havendo ainda uma situação de emprego sazonal, em cada fase de recarga, todos os 18 meses, com mais de mil trabalhadores contratados, o que representa mais de cinco milhões de euros em salários.

A Ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, reiterou a 11 de junho último, numa intervenção na comissão parlamentar sobre a Transição Ecológica, em Madrid, a vontade do Governo socialista, que tinha tomado posse poucos dias antes, de encerrar as centrais nucleares espanholas no final da sua vida útil.

Ribera sublinhou que o executivo espanhol liderado por Pedro Sánchez mantinha a orientação de cumprir com o que estava estabelecido no programa do PSOE (socialistas), de tomar como referência os 40 anos de vida útil desde o início da exploração comercial de uma central nuclear.