Na reunião hoje realizada, o executivo deliberou, mediante a celebração de um contrato de comodato a firmar com a Fábrica da Igreja da Paróquia da Vera Cruz, receber o referido prédio, situado nas imediações da Avenida da Força Aérea, nas Agras do Norte.

“A Câmara irá proceder à requalificação da zona verde de Sá-Barrocas, criando um parque urbano e demolindo os passivos urbanos existentes nesta zona, dos quais se evidencia, pela falta de condições de habitabilidade, a ‘Ilha do Canastro’”, refere uma nota camarária.

De acordo com a autarquia, este espaço irá servir para criar uma nova bolsa de estacionamento público, como contributo para a diminuição da pressão rodoviária, complementada e valorizada com a componente arbórea, permitindo ainda a regulação da circulação viária em sentidos únicos.

Nesta sequência foi também aprovada a alteração ao Estudo Urbanístico das Agras do Norte, que define as condições de requalificação de toda esta zona (desde o Parque das Barrocas até à urbanização adjacente à Avenida da Força Aérea).

A Câmara destaca ainda que a necessidade de demolição do edifício da “Ilha do Canastro” é também “uma ação prioritária” de Ação Social com o apoio às nove famílias que atualmente ali residem, que serão realojadas no Bairro de Santiago em apartamentos renovados, em regime de renda apoiada, definida em função dos seus rendimentos anuais.

Na mesma reunião, foi ainda a autorizado pelo executivo entregar o direito de superfície do edifício nº 34/36 da Rua do Gravito, ao Centro Social e Paroquial da Vera Cruz, avaliado em cerca de 221 mil euros.

A Câmara entende que ao permitir que o Centro Social e Paroquial da Vera Cruz utilize este prédio, “dá um importante contributo para o desenvolvimento eficaz das atividades que se enquadrem nos seus fins estatutários e para o licenciamento das instalações”.