A ideia para a eletrificação dos moliceiros partiu de um grupo de operadores que está congregado na associação Laguna. Posteriormente, a Câmara integrou essa ideia no projeto “Aveiro Steam City”, para financiar o desenvolvimento do motor e a adaptação da rede de carregamento.

O projeto de requalificação do largo do Rossio, que foi aprovado recentemente, já prevê a instalação de um posto de carregamento para as embarcações em cada cais.

A Câmara irá lançar “muito proximamente” um concurso para a instalação dos sistemas de carregamento nos restantes quatro cais, que estão situados fora da zona do Rossio.

Ribau Esteves anunciou ainda que a autarquia está também a preparar o lançamento de um concurso público internacional para a aquisição de um ‘ferryboat’ elétrico, para substituir o atual ferry equipado com motor de combustão, que deverá representar um investimento de cinco milhões de euros.

Atualmente, de acordo com dados do município, existem 10 operadores marítimo-turísticos, com 27 moliceiros e mercantéis.