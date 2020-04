“Consciente da dificuldade sentida por muitos alunos no acompanhamento dos desafios da escola à distância, a Câmara de Gaia, fruto de um esforço financeiro significativo, disponibiliza, em articulação com as juntas de freguesia, alguns equipamentos para o arranque do terceiro período letivo”, que decorre com aulas e atividades à distância devido à pandemia de covid-19, explica a autarquia em comunicado.

A Câmara refere estarem em causa “400 computadores com acesso à Internet (protocolo com a Altice) para o programa municipal Gaia Aprende+ e para os alunos com necessidades educativas especiais, 300 acessos à Internet para aqueles que têm computador, mas não têm Internet, e mil ‘tablets'”, num concelho com 30 mil alunos, dos quais 15 mil estão no primeiro ciclo e pré-escolar.

“Nunca seria possível à Câmara Municipal suprir as lacunas de todos num projeto que é do Ministério da Educação, mas, naquilo que nos diz respeito, e até aos limites até onde podemos ir, fazemos o possível para que o terceiro período seja o mais tranquilo possível para as famílias”, afirma o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, citado no comunicado.

O autarca refere ainda pretender um terceiro período letivo “o mais alargado possível do ponto de vista dos conteúdos e o mais importante possível para moldar o futuro” dos jovens e das crianças.