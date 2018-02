“O candidato selecionado com base na qualidade do projeto artístico adquirirá o direito a tomar de arrendamento o edifício, assegurando o respetivo funcionamento nos termos do contrato, por um período de cinco anos”, sendo renovável em função do resultado de uma avaliação regular e “mediante o pagamento de uma renda pré-estipulada”, aponta a proposta.

A proposta refere ainda que “deve ser demonstrada a sustentabilidade do projeto, designadamente pela reunião de condições de exequibilidade com base na capacidade técnico-artística e financeira do proponente, bem como na adoção de boas práticas ambientais”.

O Maria Matos deverá passar a ser um teatro “com uma nova missão”, vocacionado para “espetáculos de grande público, predominantemente teatro”.

A 16 de janeiro o executivo mostrou-se disponível para discutir os “termos e valências” da concessão deste teatro e, dois dias depois, o presidente da Câmara anunciou que iria dar conta do modelo à restante vereação.

Na reunião de sexta-feira, a Câmara Municipal da capital vai discutir também a transferência da gestão do Teatro Luís de Camões para a EGEAC.

A proposta, assinada pelos mesmos vereadores, pretende “autorizar a EGEAC a exercer os poderes do contraente público no âmbito dos contratos de prestação de serviços e de empreitada celebrados no contexto da intervenção no Teatro Luís de Camões, solicitando a intervenção da Direção Municipal de Projetos e Obras e/ou da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental”.

Se a proposta for aprovada, a EGEAC poderá, “no âmbito do contrato de empreitada celebrado, acionar os mecanismos necessários no que respeita às garantias dos trabalhos executados e à receção definitiva da obra” e, ainda, “no âmbito dos contratos de prestação de serviços celebrados, acionar os mecanismos necessários no que respeita à responsabilidade e obrigações dos prestadores de serviços”.

A vereadora da Cultura anunciou no final do ano um novo projeto de gestão dos teatros da autarquia, que, disse, tem por objetivo resgatar lugares associados à cultura e diversificar a oferta cultural da cidade.

O plano abrange 11 teatros, dois dos quais – São Luiz e Maria Matos – estão sob gestão da EGEAC.

Em declarações à Lusa, Catarina Vaz Pinto explicou que o novo plano contempla que apenas o Teatro Maria Matos seja gerido por uma entidade externa.

Segundo Catarina Vaz Pinto, o plano irá permitir o “resgate de mais dois teatros para a cidade [Bairro Alto e Luís de Camões] e a diversificação de públicos”.