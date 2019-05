Também a Lime está em “colaboração contínua” com a CML “para tornar as trotinetas uma solução de mobilidade para a cidade”, disse Luís Pinto.

De forma a combater o vandalismo sobre os seus equipamentos, a Hive reuniu-se com a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública (PSP), estando a ser feito um trabalho conjunto para tentar minimizar ou extinguir esses atos.

“Há certas zonas onde nós verificámos que existe uma maior ocorrência deste tipo de vandalismos, seja porque estão perto de sítios de diversão noturna, bares, etc., seja porque estão em sitos mais escondidos dos olhos das pessoas e, portanto, o nosso primeiro passo foi consciencializar a polícia de que estas situações aconteciam e dar-lhe casos do nosso problema”, referiu Joana Pereira Correia.

Ambas as plataformas têm já no terreno patrulhas responsáveis “por ajudar a organizar a cidade e sensibilizar as pessoas para as boas práticas de utilização e estacionamento das trotinetas”.

“A equipa patrulha as principais artérias da cidade, ruas com passeios estreitos e outros locais em que as trotinetas são usadas com frequência”, explicou Luís Pinto.

A patrulha da Hive, segundo Joana Pereira Correia, foca-se “exclusivamente em retirar trotinetas que estejam em frente a portas, garagens, em cima de passeios ou deitadas no chão, ou seja, que estejam a prejudicar o funcionamento normal da cidade”.

A Lusa contactou a CML e a PSP para obter mais informação sobre o problema, mas ainda não obteve resposta. No entanto, fonte da autarquia confirmou a realização de reuniões frequentes.

Nas redes sociais, são por várias vezes publicadas imagens que revelam casos de estacionamento incorreto e vandalismo, tendo sido já mostradas fotos com trotinetas dentro da água do rio Tejo, partidas na rua ou em cima de uma árvore.