“A minha visão é retirar todas as 361 pessoas da rua no decorrer deste plano municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo”, disse hoje o autarca do BE, partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS.

Manuel Grilo falava na reunião pública do executivo, a decorrer esta tarde nos Paços do Concelho, no âmbito da discussão do Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-Abrigo (PMPSA) 2019-2021, aprovado por unanimidade para efeitos de submissão a discussão pública.

Apresentando o plano, o diretor do departamento dos Direitos Sociais, Paulo Santos, informou que, do total de pessoas em situação de sem-abrigo em 2018, 1.967 não tinham casa (recorrem a centros de acolhimento) e 361 encontravam-se sem teto (na rua).

Este plano representa um investimento de cerca de 4,3 milhões de euros, para 30 projetos, até 2021.

Intervindo na sessão, o vereador do CDS-PP Nuno Rocha Correia defendeu que “era importante que fosse feita uma apresentação daquilo que foi o plano anterior”, que terminou em outubro de 2018, embora Manuel Grilo tenha garantido que as respostas se mantêm.

O centrista considerou que “faltam números, faltam métricas”, acrescentando que o plano deve atuar mais “ao nível da prevenção”.