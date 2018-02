A intenção foi firmada com a aprovação de uma moção apresentada pelo vereador do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles (ao qual foram entregues pelouros pela liderança socialista), na reunião privada do executivo que decorreu hoje de manhã.

A moção mereceu os votos favoráveis da maioria dos eleitos (PS, BE, PSD e PCP), à exceção do CDS-PP, que se absteve, segundo fontes camarárias.

O documento, ao qual a agência Lusa teve acesso, prevê "solicitar parecer sobre esta matéria à Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo de proceder desde já à devolução das quantias”.

Em declarações à agência Lusa, o vereador proponente afirmou que este assunto mereceu uma “longa discussão” no encontro que decorreu nos Paços do Concelho.

Esta moção pretende solicitar ao Estado que “altere os diplomas legais” e garanta o enquadramento legal para este pagamento, uma vez que “o parecer dos serviços jurídicos da Câmara de Lisboa diz que não há esse enquadramento”, precisou Robles.