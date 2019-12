“Infelizmente vivemos com muitos fantasmas do passado e devíamo-nos preocupar com o futuro. Acho que estas abordagens fundamentalistas até fazem crer que Santa Comba Dão é uma terra de fascistas […] e que fique claro que estamos a trabalhar do ponto de vista científico, do ponto de vista daquilo que foi o século XX português e, em particular, o Estado Novo”, insistiu.

Até porque, defendeu, “o passado não pode ser escondido, pelo contrário, tem de ser bem recordado para não voltar acontecer”.

Em outubro, Leonel Gouveia já havia afirmado que a Câmara de Santa Comba Dão queria transformar a Escola Cantina Salazar num “espaço de celebração da democracia”, que promova o conhecimento histórico, dando a conhecer, “de forma isenta”, uma parte da história do século XX.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente do município reiterava que nunca teve intenção de construir um "Museu Salazar", mas sim um Centro Interpretativo do Estado Novo (CIEN), no qual não seria incluído espólio pessoal do ditador.

“É nosso objetivo que o CIEN seja um equipamento obrigatório para a visita de escolas, que sirva de local de estudo para estudantes universitários, que receba investigadores e historiadores, que seja um espaço de celebração da democracia”, frisa.

Segundo o autarca socialista, “o equipamento constituir-se-á como um espaço de conhecimento, cultura, de educação e história, que dará a conhecer uma época e a sua contextualização”, ficando a salvaguarda da integridade do projeto assegurada por uma comissão de acompanhamento, constituída “por representantes do concelho e historiadores, que não deixarão adulterar os conteúdos a apresentar”.