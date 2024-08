André Martins falava hoje no inicio da reunião de câmara, indicando que já pediu uma reunião à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, com caráter de urgência.

“Gostava de deixar uma nota de grande preocupação por algo que está a acontecer no nosso concelho, que não é novo, mas que se tem vindo a agravar. Mas, não podemos deixar de manifestar a nossa profunda preocupação pela situação que está a ocorrer no hospital de Setúbal”, afirmou.

Na intervenção, o autarca considerou não ser admissível que os sucessivos governos não tenham conseguido resolver um problema que já era conhecido e que se estava a agravar, prometendo “posições mais drásticas” caso a situação não se altere.

“Queria manifestar a nossa profunda preocupação e a disponibilidade para, se esta situação não for alterada, tomarmos posições mais drástica da iniciativa do município, com os profissionais da saúde e envolvendo a população, no sentido de exigir que sejam tomadas medidas”, adiantou.

André Martins disse ainda que já solicitou reuniões por duas vezes com a ministra da Saúde, a primeira em maio e a segunda agora, com caráter de urgência, e sem qualquer resposta.

“Esperemos que urgentemente se tomem medidas ou, pelo menos, que nos recebam para poder expressar este sentimento de revolta relativamente a falta de medidas no que diz respeito ao nosso hospital. Mas, como sabemos é uma situação que afeta todos os hospital da Península de Setúbal”, frisou.

A Península de Setúbal tem três hospitais: São Bernardo, em Setúbal, Garcia de Orta, em Almada, e Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, unidades que servem nove concelhos do distrito de Setúbal (Almada, Setúbal, Seixal, Sesimbra, Palmela, Montijo, Moita, Barreiro e Alcochete), com um total de 808.689 residentes nos Censos de 2021.

Seis serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e um de Pediatria encontram-se hoje encerrados, segundo as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação publicada no Portal do SNS, às 10:00, estavam fechadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de Garcia de Orta, em Almada, em Lisboa, Hospital de Santo André, em Leiria, Hospital Santa Maria (Obstetrícia) e Hospital de Portimão (Obstetrícia).

Segundo a mesma informação, encontra-se encerrada a Urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário.

A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.