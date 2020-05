“A normalidade do serviço é retomada em 01 de junho, com a reposição dos serviços de fiscalização e a aplicação das tarifas ou taxas associadas às respetivas zonas de estacionamento”, refere uma nota de imprensa da autarquia sadina.

Segundo a Câmara de Setúbal, “a limpeza dos parquímetros é garantida pela empresa concessionária do estacionamento tarifado em Setúbal, de acordo com as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde para a desinfeção de equipamentos em espaço público”.

Portugal contabiliza 1.342 mortos associados à covid-19 em 31.007 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na terça-feira.

Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+0,9%) e mais 219 casos de infeção (+0,7%).

O número de pessoas hospitalizadas baixou de 531 para 513, das quais 71 se encontram em unidades de cuidados intensivos (menos uma).

O número de doentes recuperados é de 18.096.