"A Área Metropolitana do Porto tem de resolver rapidamente este assunto, no âmbito das competências que lhe foram delegadas enquanto autoridade de transportes", frisou o presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro, citado num comunicado do município do distrito do Porto.

Lembrando que a "concessão provisória atribuída à Resende pela AMP termina a 31 de dezembro", o autarca considera que a operadora de transportes "não tem condições para continuar a prestar o serviço de transporte coletivo de passageiros no concelho".

"A população de Valongo tem sido muito afetada pelos acidentes frequentes que envolvem esta operadora privada de transportes, que comprovadamente não tem condições para continuar a prestar o serviço. O acidente que se registou hoje felizmente não causou vítimas, mas não podemos tolerar mais esta situação", considerou o autarca.

Um autocarro daquela empresa incendiou-se hoje, na EN 15, em Valongo, num incidente, segundo os bombeiros de Valongo, que não provocou vítimas.