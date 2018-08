A Câmara do Fundão vai assegurar o pagamento de dois carros que se destinam ao centro de saúde local para apoiar a prestação de serviços de saúde de proximidade, disse hoje à Lusa o presidente da autarquia, Paulo Fernandes.

"Não sendo uma competência direta do município, mas tendo em conta que os cuidados de saúde de proximidade e os serviços de ambulatório prestados pelos profissionais do centro de saúde são absolutamente essenciais para o bem-estar da nossa população, considerámos que fazia sentido avançar com este protocolo inédito", referiu Paulo Fernandes.

Segundo especificou, esta autarquia do distrito de Castelo Branco terá um custo de 600 euros mensais relativos ao financiamento dos dois carros, sendo que as despesas de funcionamento (combustível, seguros ou manutenção) serão asseguradas pela tutela.

Para o efeito foi estabelecida uma parceria que envolve o Município do Fundão, a Administração Regional de Saúde do Centro e o SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.

Com a duração de três anos (renováveis), o respetivo protocolo de colaboração foi assinado na quarta-feira, numa cerimónia simbólica em que as viaturas foram entregues aos responsáveis do Centro de Saúde do Fundão.

De acordo com o previsto, os dois veículos, que vão ajudar a renovar uma frota automóvel bastante antiga, serão utilizados nas deslocações que os profissionais desta unidade de saúde têm de fazer para assegurar o serviço de proximidade que prestam, designadamente os cuidados de enfermagem ao domicílio e outros serviços de ambulatório.

"É uma medida que se justifica, porque estaremos a contribuir para assegurar a melhoria da qualidade do serviço e o reforço de serviço de proximidade que são muito importantes, principalmente para os idosos e para aqueles que estão mais distantes da sede de concelho, já que são os profissionais que vão ter com eles, evitando assim as deslocações de uma comunidade mais frágil", apontou.

Entre as mais-valias, Paulo Fernandes apontou ainda a melhoria das condições de trabalho para os profissionais de saúde que prestam esses serviços diariamente e num concelho que tem cerca de 700 quilómetros quadrados.