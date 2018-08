O ofício dirigido pelo vereador do Urbanismo à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), a que a Lusa teve acesso, “protesta” sobre o entendimento “abusivo” de uma nota técnica divulgada no âmbito da ZEP da Ponte da Arrábida e garante não ser “possível inferir de nenhum elemento ou informação fornecida pelos serviços da câmara que a mesma esteja a «propor alterar o uso do solo»” do terreno da Selminho, imobiliária do presidente da autarquia e família.

Num parecer técnico de 30 de abril de 2018, enviado pelos serviços do urbanismo do município à Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), a que a Lusa também teve acesso, a autarquia refere uma “área urbana 3” não mencionada nos ofícios de 2017, dizendo que “a condição a impor numa eventual construção deverá ser a de não ultrapassar a cota altimétrica de 50 metros”.

Este documento não consta dos “elementos relevantes” divulgados na terça-feira pela DGPC no âmbito da consulta pública em curso sobre a ZEP do Monumento Nacional, mas tem a mesma data do parecer da DRCN onde está a informação que a câmara contesta.

Nesse parecer, como alerta agora o vereador do Urbanismo à DGPC, é referido que a câmara “propõe alterar o uso do solo, de modo a permitir a edificabilidade” nos terrenos comumente conhecidos como terrenos da Selminho”.

“Tal afirmação é abusiva, descabida, e errada”, sustenta o vereador.