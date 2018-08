De acordo com a informação publicada no Diário da República, o concurso público relativo à fase 2 da “reparação e adaptação” da escola Infante D. Henrique, a cargo da empresa municipal Domus Social, aponta para trabalhos de 60 dias (cerca de dois meses), com o valor base de 200 mil euros, para garantir “condições mínimas” aos alunos da escola básica do Bom Sucesso.

A empreitada tem por objetivo preparar a transferência dos estudantes da Escola Básica (EB1) do Bom Sucesso, na zona da Boavista, onde a requalificação deve arrancar “no fim do ano” e demorar nove meses, levando os alunos a permanecer no Infante por mais de um ano letivo, segundo revelou à Lusa a Câmara do Porto a 16 junho.

Nessa ocasião, a autarquia explicou que “o tempo estimado de obra” no Bom Sucesso é de “nove meses”, mas uma revisão do projeto inicial levou a adiar o início da empreitada, que começou por estar previsto para setembro, pelo que a requalificação “poderá eventualmente” não estar concluída no arranque do ano letivo de 2019/2020.

Naquela escola, que acolhe 12 turmas do primeiro ciclo e quatro salas do jardim-de infância, o investimento é de quase “um milhão de euros”.