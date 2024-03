A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um acordo bipartidário para evitar uma paralisação da administração pública, a curto prazo, um dia antes do fim do prazo para prolongar o financiamento do Estado.

O projeto, que ainda precisa ser aprovado no Senado, recebeu 320 votos a favor e 99 contra. Quase metade dos congressistas republicanos – 97 em 210 – votaram contra o projeto orçamental acordado entre os seus líderes e o Partido Democrata no poder. Os recursos atuais financiam alguns órgãos federais até sexta-feira e outros até dia 08 de março, tendo o projeto hoje aprovado alargado a primeira data até 08 de março e a segunda até 22 do mesmo mês. Esta é a quarta de sucessivas prorrogações do financiamento aprovadas pelo Congresso desde o início do atual ano fiscal, em 01 de outubro de 2023. Quase todas foram aprovadas até o limite do esgotamento dos recursos, o que causaria uma paralisação administrativa.