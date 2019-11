Ao SAPO24, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra confirma que a carga do camião tombou. "Não foi um despiste, a carga apenas caiu do camião".

Os meios de socorro estão no local, nomeadamente os bombeiros de Coimbra e a PSP. "A faixa está condicionada no sentido Sul - Norte para se fazer a limpeza e remover os detritos".

Não há registo de feridos.

A TVI24 refere que o camião espalhou um total de 32 paletes com grades de cerveja.