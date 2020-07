A fonte referiu que a GNR teve hoje a informação, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira, de que o motorista se encontra detido em França, e adiantou que não dispõe de dados sobre as razões que levaram à detenção.

A família do camionista, residente no concelho de Alijó, formalizou uma queixa junto da GNR dando conta do desaparecimento, na semana passada, após várias tentativas de contacto.

O motorista estava a realizar uma viagem de trabalho entre Portugal e Itália.