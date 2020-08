A informação consta no site GoGetFunding que servia de suporte à campanha de crowdfunding e a campanha foi suspensa quando contava com 242 apoios no total de 4860 euros.

“Quem paga um café a este miúdo?” foi o mote usado por António Rolo Duarte nesta campanha na internet em que pedia ajuda para pagar as propinas para o doutoramento a que se candidatou na Universidade de Cambridge, cujo prazo termina no final de agosto.

Com um site e um vídeo, pedia ajuda para reunir 25 mil euros, suficientes para lhe pagar o ano em Inglaterra. Segundo António, a necessidade desta ajuda surgiu devido à FCT, entidade portuguesa que financia a investigação científica, lhe ter pregado"uma partida", ao "adiar indefinidamente" a atribuição da bolsa que lhe sustentaria os estudos no Reino Unido.

O adiamento das bolsas foi desmentido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia que disse ao SAPO24 que "não existe nenhum adiamento para a atribuição das bolsas de doutoramento FCT do concurso de 2020. O único adiamento que ocorreu, e para benefício dos candidatos, foi a prorrogação do período de candidaturas em um mês, que terminou em 28 de abril de 2020, devido às dificuldades causadas pela pandemia SARS-CoV-2/COVID-19".

Durante o dia de ontem, a campanha foi tema de várias conversas nas redes sociais. Ao fim do dia, António Rolo Duarte disse num email que “há alguns mal-entendidos a circular”, afirmando estar a ser “acusado de criar uma campanha com base numa mentira”.