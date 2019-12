Em relação às causas, Cotrim Figueiredo foi perentório ao afirmar que algumas têm de ser dos liberais e não podem ficar só na esquerda.

"A Iniciativa Liberal não pode estar fora do debate do ambiente e do debate sobre o inverno demográfico", elencou.

Para o deputado único, é preciso "manter o que funcionou tão bem aqui", como a irreverência e a criatividade, mas é preciso alterar aspetos da organização do partido "para as coisas funcionarem no terreno".

Com esse objetivo, explicou que a comissão executiva vai ter dois polos, um para tratar dos desafios partidários e outro para os desafios do parlamento.

As prioridades para o mandato de dois anos que hoje se vai iniciar são "impostos mais baixos, mais simples e mais justos", liberdade de escolha e a luta pela transparência e contra a corrupção, uma vez que esta última é, além de tudo, "um atentado primeiro à meritocracia e isso para um liberal não é aceitável".

A descentralização e a reforma do sistema eleitoral são outras das metas do partido.