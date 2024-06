O luxemburguês Nicolas Schmit vai estar presente no comício que o PS realiza à tarde na Alfândega do Porto, mas antes estará ao lado da cabeça de lista, Marta Temido, num almoço em Angeiras, no distrito do Porto.

Marta Temido inicia hoje a campanha com contactos com a população na Feira da Senhora da Hora e depois no Mercado de Angeiras, em Matosinhos.

O candidato da AD Sebastião Bugalho também começa o sexto dia de campanha no distrito do Porto, onde contactará eleitores na marginal de mar, na zona pedonal e esplanadas da praia de Lavadores, em Vila Nova de Gaia, e visita depois a Fundação Serralves.

Depois de um almoço comício em Paços de Ferreira, Sebastião Bugalho prossegue terá contactos com a população em Guimarães e encerra o sexto dia de campanha, ao lado do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, num comício em Barcelos.

Em Lisboa, o Parque Eduardo VII, onde está a decorrer a Feira do Livro, recebe hoje três comitivas partidárias que vão procurar aproveitar a previsível concentração de eleitores.

A primeira é a da IL, logo pela manhã, com o “número um” da candidatura, João Cotrim de Figueiredo, seguindo-se, ao fim da manhã, Márcia Rodrigues, que lidera a lista do RIR.

A meio da tarde, será a vez do cabeça de lista do Chega, António Tânger Corrêa, a visitar o local.

O candidato do Chega encerra o sexto dia de campanha com um jantar em Torres Novas, no distrito de Santarém.

Quanto à IL, o sexto dia de campanha termina a sul do país, com contactos com a população na Festa Petiscos do Pescador em Quarteira e depois com um jantar comício, também em Quarteira.

Catarina Martins, cabeça de lista do BE, junta-se à população em protesto pelo acesso à saúde, na praça da República, em Viseu, e tem ainda agendada uma visita as festas do Senhor de Matosinhos.

O cabeça de lista da CDU, João Oliveira, vai estar de manhã no Jardim Municipal de Vila Franca de Xira e à tarde participa num comício no Parque das Nações, antecedido de desfile com início junto ao Pavilhão do Conhecimento até à Estação do Oriente.

O “número um” do Livre, Francisco Paupério abre o seu sexto dia de campanha no Mercado Municipal de Matosinhos e continua os contactos com a população numa ida a pé para o Porto de Leixões.

Ao fim da tarde, acompanhado pela primeira vez nesta campanha pelo porta-voz do Livre, Rui Tavares, Francisco Paupério participa no evento "Por uma Europa Feminista e LIVRE", em que estará também presente Mélanie Vogel, copresidente do Partido Verde Europeu, no Porto.

O partido PAN tem duas ações de campanha agendadas. A primeira, em Carcavelos e a segunda. Ao início da tarde, junto ao Campo Pequeno, em Lisboa.

O cabeça de lista do VOLT, Duarte Costa, participa no evento Impact Algarve, que decorre no Campus da Penha, da Universidade do Algarve.

Gil Garcia, que lidera a candidatura do MAS tem como única ação de campanha para hoje um jantar de candidatos num restaurante em Lisboa.

Cerca de 373 milhões de eleitores europeus são chamados a votar para o Parlamento Europeu entre 06 e 09 de junho.

Em Portugal, as eleições europeias, nas quais serão eleitos 21 dos 720 eurodeputados, realizam-se me 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: a AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.