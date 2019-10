De acordo com a informação, depois de apurados os resultados das 11 mesas de voto em que os moçambicanos recenseados e a residir em Portugal puderam votar na terça-feira para as eleições gerais do seu país, o candidato presidencial da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, Ossufo Momade, foi o segundo mais votado com 153 votos.

Já o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força parlamentar, Daviz Simango, obteve 131 votos dos moçambicanos residentes em Portugal.