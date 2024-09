Na terça-feira, o cantor norte-americano Jon Bon Jovi ajudou uma mulher pendurada numa ponte, prestes a cometer suicídio, em Nashville, no Tennessee, no sul dos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo a AFP, o músico, conhecido pelos seus sucessos como "Livin' on a Prayer" ou "It's My Life", estava a gravar um videoclip quando ele e outra pessoa viram uma mulher já no lado exterior da grade de proteção da ponte de pedestres Seigenthaler Ped. Os dois aproximaram-se e ajudaram-na a ficar em segurança.

“Bon Jovi ajudou a persuadir a mulher a sair do lado exterior da ponte sobre o rio Cumberland”, escreveu o Departamento de Polícia de Nashville na sua conta na rede X.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

Num vídeo sobre o incidente, publicado nas redes sociais, é possível observar uma mulher de camisola azul no lado de fora da barra de proteção da ponte. O cantor e outra mulher caminham na sua direção e, após uma breve conversa, ajudam-na a escalar o corrimão e a voltar à ponte.

De seguida, Bon Jovi abraça-a e caminha ao seu lado para um local distante da zona do incidente.