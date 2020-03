Até ao momento, a intervenção da Polícia Militar, com o apoio de agentes penitenciários, conseguiu prender 696 prisioneiros, quase metade dos 1.375 prisioneiros que escaparam durante os motins na noite de segunda-feira, informaram hoje fontes oficiais.

Todos os presos fugitivos pertencem ao regime semiaberto, que lhes permite trabalhar durante o dia e os obriga a dormir na prisão, e tinham prevista uma saída para passar a Páscoa com as suas famílias, que foi cancelada devido às medidas adotadas para impedir a propagação da Covid-19.

As rebeliões, que ocorreram em resposta a essas medidas para controlar a propagação da pandemia, ocorreram em pelo menos três centros penitenciários no estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil.

“A medida foi necessária porque beneficiaria mais de 34.000 sentenciados do regime semiaberto, que, voltando às prisões, aumentariam o potencial de contaminação e disseminação do coronavírus numa população vulnerável, criando riscos à saúde dos funcionários públicos e dos detidos”, segundo um comunicado do Governo daquela região, divulgado na terça-feira.