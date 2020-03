Numa nota aos diocesanos de Lisboa sobre a atual situação sanitária, publicada no site do Patriarcado, D. Manuel Clemente esclarece que é necessário, no contexto da Igreja, "atender a todas as indicações das autoridades sanitárias e civis, para prevenir situações de risco", referindo contudo que não se deixa de "viver o atual momento com fé no Deus da vida, que nunca abandona ninguém, sobretudo nas ocasiões mais difíceis".

Referido a oração dos crentes "por todos, em especial pelos profissionais de saúde e pelos doentes e suas famílias", o Patriarca de Lisboa assegura que todas as pessoas "poderão contar com a generosidade dos sacerdotes, diáconos e agentes pastorais, que nunca deixarão de acompanhar quem precisa de apoio humano ou sacramental", como havia pedido na segunda-feira o Papa Francisco.

Contudo, é solicitada "a prudência necessária para não prejudicar direta ou indiretamente ninguém", dado o risco de contágio do novo coronavírus. Além disso, o Patriarca referiu ainda que "são de adiar as celebrações penitenciais com confissões e não se deve recorrer à absolvição geral".

D. Manuel Clemente recordou também as indicações dadas pela Conferência Episcopal Portuguesa, no início de março, a propósito de medidas a ter nas celebrações e dentro das igrejas, "designadamente quanto à comunhão na mão e à omissão do abraço da paz e da água benta nas respetivas pias. Igualmente, outras que têm sido dadas sobre não beijar imagens e a maior distância e resguardo na administração da reconciliação sacramental", pode ler-se na nota.

Por fim, o Patriarca de Lisboa alertou ainda que devem ser seguidas "as determinações das autoridades nacionais e concelhias sobre espaços públicos e eventos em geral", afirmando que nos locais "onde se encerrarem escolas, devem suspender-se as catequeses e outras ações pastorais que envolvam grupos mais numerosos".