"Rezemos ao Senhor pelos nossos sacerdotes, para que tenham a coragem de sair e ir ao encontro dos doentes, levando a força da Palavra de Deus e a Eucaristia, acompanhando os trabalhadores sanitários e os voluntários, no trabalho que estão a fazer”, referiu o Papa Francisco antes de presidir à missa na Capela da Casa de Santa Marta, conta a Agência Ecclesia.

"Continuamos a rezar juntos pelos doentes, os agentes sanitários, as pessoas que sofrem por causa desta epidemia", acrescentou Francisco.

No Vaticano, as celebrações matinais com o Papa decorrem na presença de um grupo restrito de pessoas e são excecionalmente transmitidas em direto, durante esta semana, sendo uma forma de manifestar a proximidade do Papa às pessoas atingidas pela epidemia.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.