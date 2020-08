Estas posições foram transmitidas por Carlos César no encerramento da Conferência Nacional do PS, que decorreu em Coimbra, num discurso em que também salientou que o executivo “não pode falhar” na boa utilização dos fundos europeus.

“É uma oportunidade única em que o Governo não pode falhar”, vincou, antes de se referir às condições para a estabilidade política em Portugal – um conjunto de recados sobretudo dirigidos aos “parceiros estratégicos à esquerda” dos socialistas.

Na parte final do seu discurso, o presidente do PS procurou descrever o que poderá acontecer no país num cenário de crise política.

“O país, as nossas empresas mais estratégicas e as famílias sofrerão com os adiamentos, com as indefinições e com os sobressaltos de uma situação incerta. Os portugueses e as portuguesas terão certamente razões para julgar com severidade os que virarem as costas ao futuro. O PS está aqui – aqui ninguém de demitiu de procurar de cuidar do futuro”, sustentou.

Na sua intervenção, Carlos César começou por defender que o PS, para ultrapassar a atual crise, deve reclamar o contributo em geral de todos os partidos e dos parceiros sociais, mas frisou que a opção “inequívoca” dos socialistas é a de trabalhar com os parceiros à sua esquerda no parlamento.