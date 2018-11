Fonte da bancada socialista adiantou à agência Lusa que esta proposta sobre o IVA da tauromaquia, que contraria a posição defendida em plenário pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, não é subscrita pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, entre outros deputados.

No final da reunião da bancada do PS, Carlos César fez questão de dizer aos jornalistas que a inclusão da tauromaquia entre os espetáculos que deverão ter no Orçamento do próximo ano uma redução para a taxa mínima de IVA é apoiada por “uma maioria expressiva de deputados” socialistas.

Além do presidente do PS, Carlos César, e da arquiteta Helena Roseta, a proposta de redução do IVA da tauromaquia de 13 para 6% é subscrita pela secretária nacional do PS Maria da Luz Rosinha (ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira), pelo antigo ministro Jorge Lacão, pelo antigo secretário de Estado Ascenso Simões e pelo e presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, Sérgio Sousa Pinto.

Defendem ainda a tauromaquia na taxa mínima de IVA os vice-presidentes da bancada socialista Idália Serrão e João Paulo Correia, e os deputados Luís Testa (Portalegre), Pedro Carmo (Beja), Miranda Calha (Lisboa), entre outros.