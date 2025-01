A nomeação de Hélder Rosalino para as funções de secretário-geral do Governo, com um vencimento superior a 15 mil euros, foi contestada pelos vários partidos da oposição, designadamente PS e Chega que pediram a apreciação parlamentar do decreto da sua nomeação. O ex-administrador do Banco de Portugal acabou por informar o Governo da sua indisponibilidade para assumir o cargo de secretário-geral do Governo.

Costa Neves, que agora será o novo secretário-geral, foi ministro da Agricultura no XVI Governo Constitucional, chefiado por Pedro Santana Lopes, e dos Assuntos Parlamentres no XX Governo Constitucional, liderado por Passos Coelho, além de ter presidido ao PSD/Açores.