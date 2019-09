O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

O humorista Carlos Coutinho Vilhena aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria garantir que a educação fiscal era uma das disciplinas da escolaridade obrigatória.

"Uma proposta que acho fundamental é a criação de aulas de educação fiscal, talvez entre o 10.º e o 12.º ano, talvez no 9.º ano... Porque eu senti, na pele, a falta de ter as bases, por exemplo, para quando vou preencher um recibo. Vi isso não só no meu caso, como com vários amigos: chegamos aos 18 anos e o primeiro recibo que passamos está mal, vêm coimas a seguir e dois anos depois estamos a receber uma carta das Finanças, e passados três estamos no Banco de Portugal... Normalmente os que têm pais contabilistas, advogados, safam-se, porque negoceiam a dívida. Os que não têm, começam logo a vida (profissional) com um problema destes. Acho que era fundamental uma disciplina que fosse curta, pragmática, e que explicasse os mínimos sobre como preencher um recibo, o que é o IVA, o que é a retenção e o desconto para a segurança social."