No Reino Unido, o mês de março começou com nova polémica real a envolver o rei Carlos III e o seu filho Harry, concretamente o facto deste ter ficado sem casa por ordem do seu pai. Este domingo, contudo, surgiu uma notícia sobre uma 'oferta de paz' por parte do rei.

Escreve o jornal The Sunday Times que Carlos III convidou o príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle para a cerimónia de coroação do rei, marcada para o próximo dia 6 de maio.

O semanário britânico salienta que Harry, que vive nos Estados Unidos, "recebeu recentemente um e-mail do gabinete de Sua Majestade sobre a coroação", embora, de momento, não haja uma "decisão imediata sobre a presença do duque e da duquesa", de acordo com o que revelou um porta-voz do príncipe ao jornal