"No PS vemos irresponsabilidade, vemos desresponsabilização", atira Carlos Moedas. "Quando dizem que não sabiam, afinal sabiam".

"Nós mudamos e nós concretizamos", disse, sobre a atuação do PSD, dando de seguida o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, que tem atuado nas áreas da saúde e da habitação. "Servimos as pessoas acima de tudo", defendeu.

Carlos Moedas disse ainda que "a AD é fazer a diferença". "Nós não somos iguais ao PS, não somos todos iguais. Nós somos diferentes".

"Nós não nos fechamos no gabinete, andamos pela rua", referiu, dizendo de seguida que a "maior força" de Luís Montenegro, presidente do PSD, é ouvir as pessoas. "Sei que o Luís vai ser um grande primeiro-ministro".