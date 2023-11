A União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) reuniu em São Paulo para eleger a nova direção para o biénio 2024/25.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa participou na reunião onde defendeu a proposta para declarar o ano de 2024, o ano da língua portuguesa no espaço das capitais ibero-americanas.

A proposta, que visa potenciar a língua portuguesa a nível global em parceria com o castelhano e que foi igualmente defendida na reunião pelos representantes de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, foi aprovada por unanimidade, consagrando assim o ano de 2024, à promoção da língua portuguesa no vasto espaço que as cidades da UCCI representam.

Carlos Moedas foi eleito, em representação de Lisboa, vice-presidente da organização para o próximo biénio 2024/2025, cabendo-lhe conduzir os destinos da UCCI conjuntamente com o alcaide de Madrid, José Luís Almeida e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, eleitos co-presidentes da UCCI, pode ler-se em comunicado enviado pelo município de Lisboa.