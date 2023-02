“Estamos com muita expectativa quanto a esta edição, que representa um investimento de 650.000 euros. Vai ser um regresso em pleno e, se tivermos sorte, pela primeira vez em muitos anos também teremos sol, o que calhava bem após tanto tempo de pandemia e restrições sanitárias”, declarou Alexandre Rosas à Lusa, enquanto coordenador-geral do evento organizado pela Câmara Municipal de Ovar em parceria com cerca de 4.000 participantes de 20 grupos carnavalescos e quatro escolas de samba.

A programação de 2023 continua a abranger várias propostas ao longo das semanas que antecedem o dia oficial do Entrudo, entre as quais concertos, exposições, um baile de máscaras e o desfile das crianças, mas a principal novidade da presente edição é a venda de bilhetes ‘online’ e o aumento do preço da chamada Noite Mágica, de 20 para 21 de fevereiro.

“Pusemos os bilhetes de bancada à venda na Internet e tem sido um sucesso. Há 5.000 lugares de bancada em cada um dos três grandes desfiles e já estão quase todos vendidos: o corso das escolas de samba no sábado à noite está quase lotado, o cortejo de domingo já esgotou e só para o de terça-feira é que ainda há alguns lugares disponíveis”, anunciou Alexandre Rosas.

O autarca realçou, contudo, que ainda há muita oferta de lugares de peão, já que esses “continuam a comprar-se apenas no local, no próprio dia dos cortejos”.

A venda ‘online’ demonstrou ser “uma opção muito cómoda para todos”, por libertar para outras tarefas os funcionários da loja de turismo, das juntas de freguesia e de outros pontos de venda, e, sobretudo, por “evitar deslocações em horário de trabalho a todos os interessados” – sejam eles moradores locais ou visitantes de regiões mais afastadas, que, obrigados a “uma viagem para adquirir o bilhete e outra para assistir ao corso, muitas vezes acabavam por desistir da ideia”.

O acesso à Noite Mágica, a que gera mais procura em todo o cartaz do Carnaval vareiro e está concentrada no centro histórico da cidade que se transforma em várias praças de dança, com recurso a sete palcos, custa um euros se o bilhete for comprado antecipadamente, até 13 de fevereiro, mas após essa data só estará disponível no próprio dia do evento, por cinco euros.

“Em 2022 recebemos na Noite Mágica 65.000 pessoas e nesta edição devem ser mais, a avaliar pelo número de pedidos de informação que temos recebido e pela vontade geral que as pessoas têm de sair de casa, após tantos anos em restrições. O aumento de preço é uma forma de garantir a qualidade da programação e também ajuda a controlar a afluência de público, para que a cidade continue com boa mobilidade e a experiência seja agradável para todos”, justificou Alexandre Rosas.

Entre as próximas propostas do Entrudo de Ovar, inclui-se esta quinta-feira à tarde o Carnaval Sénior com mais de 400 participantes, na madrugada de sábado para domingo o Baile de Máscaras, no domingo à tarde o Carnaval das Crianças com 2.500 foliões de 27 escolas, espetáculos como os de Quim Barreiros e Tio Jel entre esta sexta-feira e o dia 20 de fevereiro, e a Noite da Farrapada com o seu desfile espontâneo aberto às fantasias e adereços do público em geral, no dia 17.

Há ainda programas turísticos e inclusivos como visitas guiadas aos bastidores da Aldeia do Carnaval, infraestrutura que concentra as sedes das 24 coletividades associadas ao evento. Nos dias 15 e 18 as visitas têm acompanhamento em Língua Gestual Portuguesa, sendo que na primeira dessas datas também está prevista “uma oficina de percussão para cegos e pessoas com baixa visão”.

O cartaz de 2023 estende-se ainda ao município vizinho de São João da Madeira, cujo Museu da Chapelaria tem patente até 05 de março a exposição “Chapéus Foliões do Carnaval de Ovar”, que reúne dezenas de acessórios marcantes utilizados em edições de diferentes épocas da celebração vareira.