O orçamento do evento aumenta de 730 mil euros, em 2018, para 750 mil este ano.

Regista-se este ano um “aumento de custos com o alargamento do perímetro das limpezas no fim de cada noite e com segurança para revistar os visitantes nas entradas”, disse à agência Lusa César Costa, presidente do conselho de administração da empresa municipal Promotorres, organizadora do evento.

As revistas, assim como o bloqueio das ruas de acesso ao corso com veículos pesados, são medidas preventivas para reforçar a segurança dentro do evento.

O Carnaval tem este ano como tema ‘Made in Portugal’, inspirando-se em tudo o que é tipicamente português, como alude o monumento, que é inaugurado este sábado no centro da cidade, exibindo um enorme galo de Barcelos.

Aí figuram símbolos portugueses, como o aqueduto das águas livres, o tradicional elétrico, ou a figura do Zé Povinho, ao lado dos futebolistas Cristiano Ronaldo e Eusébio, das artistas Joana Vasconcelos, Marisa e Amália Rodrigues, de antigos e atuais políticos nacionais e internacionais, e dirigentes desportivos, todos vítimas da tradicional sátira deste carnaval.

Na inauguração do monumento são esperados vários milhares de pessoas, entre mascarados, representantes de grupos, bombos, ‘cabeçudos’ e ‘zés pereiras’.