A Área Metropolitana de Lisboa (AML) lançou hoje um concurso público internacional no valor de 1,2 mil milhões de euros, o “maior concurso que o país já alguma vez lançou do ponto de vista de serviços rodoviários”, para melhorar o serviço de transporte público rodoviário nos seus 18 municípios.

Segundo Fernando Medina, presidente do Conselho Metropolitano da AML, o mais tardar até meados do próximo ano a frota de autocarros, dividida em quatro lotes de concessão, vai funcionar segundo uma marca única: a Carris Metropolitana.

“O que vamos ter é mais de 40% da oferta de autocarros do que havia hoje, numa rede única. O que é que significa isto? Significa que vamos ter novas linhas, novas ligações que não existiam até agora. Vamos ter nas ligações existentes mais oferta, isto é mais pontualidade, menos intervalo entre autocarros. E vamos ter também horários em que esses autocarros não existiam e que vão passar a existir em horários noturnos, em horários de fim de semana”, disse.

“Pela primeira vez é feita uma rede que é desenhada de raiz, em que se tem em conta as necessidades das pessoas e aquilo que são os trajetos que as pessoas necessitam fazer. Ora isto no conjunto dos 18 municípios da AML”, acrescentou.

Este megaconcurso internacional será um passo para que a AML comece a gerir todos os restantes transportes públicos na sua área, entre os quais a Soflusa, a Transtejo e o Metropolitano de Lisboa.