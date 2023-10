Representando um esforço de investimento de "918 milhões de euros", disse a Câmara em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, salienta que “finalmente foi possível aprovar um documento tão importante para o futuro da cidade”.

“Tudo temos feito para procurar responder da melhor forma àquele que é o maior desafio que enfrentamos neste momento: o da habitação. Precisamos de medidas muito concretas, diversificadas e realistas, e é isso que estamos a fazer desde o início do mandato. Sem ideologias ou promessas, mas sim com concretizações e políticas que permitam responder a este complexo desafio”, afirmou Carlos Moedas no mesmo comunicado.

Esta carta agora aprovada "define uma estratégia para executar as políticas municipais de habitação no período 2023-2033, tendo em conta, por um lado, as necessidades e as carências habitacionais, e por outro os recursos disponíveis", pode-se ler no comunicado.

A Carta Municipal de Habitação de Lisboa, que irá incorporar várias propostas da oposição, será agora submetida a consulta pública, por um período de 60 dias.