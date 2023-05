A Áustria anunciou que vai utilizar a casa onde nasceu Adolf Hitler para dar formação sobre direitos humanos aos agentes da polícia. Com esta decisão, as autoridades esperam chegar ao capítulo final de uma longa saga sobre o que fazer com o edifício, conta o The Guardian.

A casa do século XVII em Braunau am Inn, perto da fronteira alemã, foi comprada pelo governo em 2016 ao abrigo de uma ordem de compra obrigatória, após uma longa batalha legal. Hitler nasceu num quarto alugado no último andar da casa, em 1889, e viveu na casa apenas durante uns meses durante a era nazi. Mesmo assim, aquele tornou-se um local de peregrinação, trazendo muito turismo à cidade.

As obras para transformar o edifício numa esquadra de polícia, com centro de formação, vão ter início no outono e deverão custar cerca de 20 milhões de euros.

A decisão foi recebida com reações mistas, seguindo-se a uma longa discussão entre os membros de um comité de peritos, que excluíram a possibilidade de demolição ou de transformar a casa num centro de memória.

A casa está vazia desde 2011, altura em que a última proprietária foi obrigada a sair por ordem judicial, depois de as autoridades não terem chegado a acordo. Mais tarde, recebeu uma indemnização de mais de 800 000 euros pelo sucedido.

Agora, prevê-se que a obra esteja concluída em 2026. Uma lápide em frente à casa, com as palavras "Pela paz, liberdade e democracia - fascismo nunca mais - recordando a morte de milhões", deverá permanecer no local, após uma decisão do conselho municipal local.